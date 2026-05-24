Tare: “Modric? E’ un tifoso del Milan. Credo che rimarrà”

24/05/2026 | 20:39:14

Igli Tare, ds del Milan, ha parlato a Dazn prima della sfida contro il Cagliari.

Le sue parole: “Abbiamo cercato di isolarci rispetto alle voci attorno a noi. Come ci siamo detti per la scorsa, anche per questo è lo stesso: è una partita fondamentale e dobbiamo conquistare la qualificazione davanti ai nostri tifosi. Modric? Io penso che lui rimarrà, è un tifoso del Milan: è affezionato all’ambiente e sono convinto che diventi un si. Allegri? Siamo pagati per fare risultati, è importante essere concentrati sul traguardo: era il nostro obiettivo da inizio stagione e in questo momento dobbiamo solo pensare a questo”.

Foto: X Milan