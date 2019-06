Tare: “Milinkovic-Savic? Non abbiamo fretta di venderlo. E sul Psg…”

Il Psg di Leonardo è pronto all’assalto di Sergej Milinkovic-Savic, come vi abbiamo già riferito. Intanto Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato della situazione del centrocampista serbo ai microfoni di Le Parisien: “Per ora non c’è nulla da dire, perché non c’è nessuna discussione. Non abbiamo fretta di venderlo, sono voci di mercato. Offerta del Psg per Milinkovic-Savic? Non conosco il suo prezzo, non ne ho idea. Non posso parlare di qualcosa che non è concreto o reale…”, ha tagliato corto Tare.

