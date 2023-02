Tare: “Milinkovic? Nessun tormentone, ogni cosa si risolverà al momento opportuno”. E su Pellegrini…

Nell’immediato pre-partita di Juventus-Lazio, il ds biancoceleste Igli Tare ha fatto il punto sul mercato invernale appena chiuso e in particolare sul futuro di Sergej Milinkovic–Savic: “Ennesimo tormentone su Milinkovic Savic da qui a giugno? A me fa l’effetto contrario perché so come stanno le cose e quindi non c’è nessun tormentone: ogni cosa si risolverà al momento opportuno. La cosa positiva è che io non leggo mai quello che viene scritto perciò non vado avanti né con i sé e né con i ma. So come stanno le cose e sono tranquillo. Se sono fiducioso? Sempre, sempre”. E su Luca Pellegrini: “C’era una necessità espressa dal mister e siamo riusciti a portare a casa un ragazzo giovane e che soprattutto ama questi colori”.

Foto: Twitter Lazio