Tare: “Milan? La ferita è ancora enorme, ma alle persone bisogna dare tempo di lavorare”

13/11/2026 | 17:49:01

Ighli Tare ha parlato a Sky Sport tornando sull’esperienza al Milan: “La ferita di non andare in Champions è ancora enorme. Io penso che dal primo giorno che sono arrivato al Milan mi sono messo anche in discussione. La tipologia del contratto? Se devo venire per andare in Champions come obiettivo allora non ho capito dove sono arrivato. Il Milan ha una storia diversa: è il club più titolato in Italia, dopo il Real Madrid è il più importante nel mondo. Il dispiacere è il fatto che chi guidava la società non avesse capito che andava dato tempo alle persone. Cosa che adesso stanno facendo. Dire che servono diverse sessioni di mercato per raggiungere l’obiettivo di una squadra competitiva per vincere”.

foto x milan