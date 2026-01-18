Tare: “Maignan? A breve avrò una risposta definitiva, è legato al Milan. Sul mercato stiamo attenti”

18/01/2026 | 20:39:57

Il ds del Milan Ighli Tare ha parlato a Dazn prima della sfida contro il Lecce: “Camarda? Ne parleremo con loro dopo la partita. C’è buon senso da tutte e due le parti, a fine partita vedremo cosa fare. Sicuramente staremo attenti sul mercato, se ci qualcosa che ci aiuterà, lo faremo se c’è necessità, per il momento stiamo bene come stiamo. Maignan? Manca che ci mettiamo sul tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa maglia e a questa società, c’è la volontà della società di andare avanti. Penso entro… A breve, nelle prossime settimane, penso di avere una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia”.

foto x milan