Tare: “La rosa è stata costruita così per nostre volontà. Il primo posto? Grande occasione”

19/10/2025 | 20:44:18

Intervenuto ai microfoni di DAZN Ighli Tare ha commentato il momento del Milan: “Il primo posto? È una grande opportunità, non ci sono scuse o lamentele: fa parte del gioco, la squadra sta bene e viene da una serie di risultati positivi. Giochiamo contro una squadra forte che ha raccolto meno di quanto ha come qualità. Però stasera abbiamo una grande possibilità e dobbiamo giocarcela. La rosa è stata volutamente fatta così: 19 giocatori di movimento, 3/4 portieri e 2/3 giocatori di Milan Futuro che sono fissi. Queste assenze non sono una cosa positiva ma non deve essere un alibi perché vincendo stasera possiamo guardare avanti con grande fiducia in questo campionato”.

FOTO: X Milan