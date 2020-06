Tare conferma: “Kumbulla? Ci siamo incontrati col Verona. Può essere una pedina importante per la Lazio”

Marash Kumbulla e la Lazio, una pista che vi abbiamo raccontato, ora arrivano anche le conferme da parte di Igli Tare. Il direttore sportivo biancoceleste è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport: “Kumbulla? Ci siamo incontrati col Verona perché Marash ci interessa. Per la Lazio può essere una pedina importante per i prossimi anni ma tutto è ancora da sviluppare. Non avevamo aspettative di chiudere giovedì, quando ci siamo incontrati”, ha chiuso Tare.

Foto: Twitter ufficiale Lazio