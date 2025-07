Tare: “Jashari vuole giocare per il Milan. Abbiamo fatto una grossa offerta”

07/07/2025 | 13:51:19

Ighli Tare ha parlato dell’interesse del Milan per Jashari (trattativa che vi abbiamo anticipato), intervenendo in conferenza stampa: “Il ragazzo vuole giocare per noi, però dobbiamo rispettare le dinamiche e scelte del Brugge. Riteniamo di aver fatto una grossa offerta e mi auguro che questa vicenda possa chiudersi nel migliore dei modi”.

Foto: Instagram Jashari