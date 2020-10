Tare: “Inzaghi? Simone è la storia di questo club”

Il ds della Lazio, poco prima della gara di Champions League contro il Borussia, ha parlato anche di Simone Inzaghi. Queste le parole di Tare: “Inzaghi è la storia di questo club, l’ho già detto. Qui è come una famiglia. Abbiamo un rapporto strano rispetto alle altre piazze. Tra Simone e Lotito c’è stima reciproca, al momento opportuno si siederanno e parleranno del rinnovo. Non siamo ancora al completo. Ieri abbiamo fatto allenamento in 11 giocatori, la preparazione della partita non è stata ottimale. Sarebbe bellissimo avere qui i nostri tifosi.”

Foto: twitter Lazio