Tare: “Inutile fare polemiche, vinciamo e andiamo in vetta. Sfruttiamo la nostra occasione”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, prima del calcio d’inizio contro il Bologna ha parlato a Sky Sport: “Adesso è inutile fare polemiche. Purtroppo tutto questo è dovuto a questo virus che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo. L’ultimo pensiero è fare polemiche. Dobbiamo collaborare con chi prende decisioni e pensare alla partita di oggi: vincendo andiamo in vetta. È una grande occasione e non dobbiamo sprecarla”.