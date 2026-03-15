Tare: “Importante vincere per dare continuità ai risultati”

15/03/2026 | 20:40:05

Igli Tare, ds del Milan, ha parlato a Dazn prima del match contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Per noi è fondamentale vincere la partita di stasera, poi per il mercato ci sarà tempo. Sento parlare di Kean come attaccante del futuro, a noi ora deve interessare portare a casa tre punti e dare continuità al successo nel derby di domenica scorsa. Dobbiamo proseguire il nostro percorso, consapevoli che il divario dalla vetta è importante ma che le sorprese sono sempre dietro l’angolo e stasera potremmo accorciare le distanze. Olimpico pieno? Noi preferiamo giocare in uno stadio con tanti tifosi, è il sale del calcio. La Lazio sta attraversando un momento difficile e di transizione, ma parliamo di un avversario temibile che può battere chiunque. Sappiamo cosa ci aspetta, ma non abbiamo dubbi: vogliamo vincere! Modric? Una cosa è certa: lui ama il Milan e noi amiamo lui. Penso che sarà una decisione facile, il contratto è già pronto perché c’è l’opzione per la prossima stagione. A lui piace far parte di questo progetto”.

Foto: sito Milan