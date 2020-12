Tare: “Il rinnovo di Inzaghi? Abbiamo parlato diverse volte. Valuteremo e vedremo cosa succederà”

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Milan-Lazio. Queste le sue parole: “Le nostre difficoltà non sono legate solo a Luis Alberto, ma è una mancanza di tutta la squadra soprattutto contro Udinese e Verona, che sono state sconfitte pesanti, così come il pari a Benevento. Purtroppo è mancata la squadra per mille motivi. Il futuro di Inzaghi? Abbiamo parlato diverse volte, anche con il presidente e Inzaghi stesso. Sappiamo cosa ci siamo detti, ora dobbiamo pensare solo a stasera. Poi valuteremo quello che è stato fatto e vedremo cosa succederà“.

Foto: Twitter Lazio