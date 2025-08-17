Tare: “Holjund è una opzione gradita per noi. Anche Vlahovic”

17/08/2025 | 21:02:54

Il ds del Milan, Igli Tare, ha parlato a Mediaset prima dell’esordio stagionale dei rossoneri, la prima in Coppa Italia contro il Bari. Ovviamente tema principale il mercato.

Queste le sue parole: “Holjund? Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile. Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori in grado di dare qualcosa in più a questo gruppo. Ovviamente Hojlund è un’opzione buona per noi”.

Su Vlahovic: “Anche questa è un’opzione. Un attaccante deve arrivare”.

Foto: X Milan