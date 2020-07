Tare: “Dobbiamo mettere da parte i problemi. Abbiamo l’obbligo di lottare fino alla fine”

Intervistato da SKY Sport poco prima dell’inizio della sfida contro il Sassuolo, Igli Tare, ds della Lazio, ha così parlato: “La serenità si ritrova vincendo, così hai la certezza di ritrovare le motivazioni. Abbiamo tanti problemi, che non sono un alibi. Abbiamo parlato a lungo con la squadra, stasera dobbiamo ripartire. Il campionato è ancora aperto e tutto può succedere: abbiamo l’obbligo di dare tutto fino alla fine. Quando ti mancano tanti giocatori per infortuni è impossibile dare il 100% ma non deve essere una scusa anzi uno stimolo in più. Non è una questione di qualificazione in Champions, noi dobbiamo guardare avanti e lottare con la Juve fino alla fine. Si è sempre detto che la rosa della Lazio è larga, la squadra è completa senza infortuni. A fine campionato ci sederemo con presidente e allenatore e faremo il punto della situazione per il futuro. Questa è la spiegazione del nostro blackout.”