Il ds della Lazio, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a proposito di David Silva. Ecco le sue parole: “E’ un grande giocatore ma non so da dove nascono queste cose… so da amici in comune che vorrebbe fare una esperienza differente, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare…”.

FOTO: Twitter Lazio