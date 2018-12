Tare: “Critiche eccessive, Inzaghi merita rispetto e rappresenta la storia della Lazio”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato in conferenza stampa da Formello commentando il momento dei biancocelesti: “Nell’ultimo mese è giusta la critica, ma quello che abbiamo subito negli ultimi giorni è troppo, si è voluto destabilizzare l’ambiente. È stato buttato tanto fango sulla scelta del ritiro, decisione presa con intenzioni completamente diverse. Noi stiamo cercando di crescere in modo importante con il tempo e voi giornalisti dovete essere bravi a criticare in modo costruttivo. Inzaghi merita tanto rispetto, lui è la storia di questo club. Nessuno ha militato più di lui qui. Vogliamo oggi lanciare un messaggio chiaro a tutti, dai tifosi ai giocatori: lui ha la nostra piena fiducia. Il percorso sarà lungo e difficile ma siamo sicuri che ci darà tante soddisfazioni”.

Foto: Lazio Twitter