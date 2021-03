Tare: “Conta più la partita di oggi che quella contro il Bayern. Momento no dovuto alla mancanza di fiducia”

Il ds della Lazio, Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Crotone: “Pesa di più la gara di oggi che quella col Bayern, dobbiamo fare una grande partita e dobbiamo vincerla. Sta mancando un po’ tutto, i momenti non sono a nostro favore. Questo è dovuto alla mancanza di fiducia, con la Juve al primo episodio contrario la squadra ha perso la fiducia iniziale. Oggi è un grande occasione per noi”.

Su Immobile: “Sono molto contento, come se fosse mio figlio, dal primo giorno ha avuto un rendimento impressionante frutto anche della squadra e dell’allenatore. È un orgoglio per tutti, anche per la città di Roma”.

Foto: twitter Lazio