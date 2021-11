Tare conferma: “Stiamo parlando con Sarri del rinnovo. E’ una scelta condivisa”

Ai microfoni di Sky Sport, Igli Tare ha confermato la nostra anticipazione che riguarda la trattativa in essere per il rinnovo di Sarri con la Lazio: “E’ una scelta condivisa, anche da una sua richiesta. Vede la possibilità di lavorare bene a Formello. Questo è un gesto dovuto per dare un segnale forte al progetto iniziato. Siamo nella prima fase, serve pazienza ma vogliamo dare un segnare per il futuro”.

FOTO: Twitter Lazio