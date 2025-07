Tare: “Per Jashari abbiamo presentato un’offerta importante, ma non siamo intenzionati ad andare oltre”

27/07/2025 | 12:38:00

Igli Tare, in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha confermato la nuova proposta economica fatta al Bruges per Jashari: “Abbiamo un buon rapporto con il Bruges e abbiamo presentato una nuova offerta che riteniamo molto importante e coerente con il valore del giocatore”, ha spiegato Tare, lasciando però intendere che il club rossonero non intende alzare ulteriormente la proposta: “Non siamo intenzionati ad andare oltre.”

Foto: Instagram Jashari