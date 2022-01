Tare conferma il rinnovo di Sarri. E poi esplode su Muriqi

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Mediaset nel pre-partita di Lazio-Udinese: “Noi abbiamo problemi con l’indice di liquidità, una volta risolti questi problemi dobbiamo cercare di portare giocatori che aiutano la squadra e Sarri”. Su Muriqi: “Su Muriqi non c’è nulla, la trattativa col CSKA Moscia non c’è nulla, sappiamo cosa dobbiamo fare in condivisione con l’allenatore, per chi vuole fare disinformazione si raccontano cose che non esistono”. Su Sarri (rinnovo che vi abbiamo anticipato nei mesi scorsi): “Il rinnovo di Sarri con la Lazio è vicino”. L’accostamento di Muriqi al CSKA era arrivato nei giorni scorsi dalla Turchia, la reazione di Tare sinceramente è parsa eccessiva.

FOTO: Twitter Lazio