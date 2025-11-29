Tare: “Con Maignan abbiamo fatto un patto. Modric? Decideremo con serenità il suo futuro”

29/11/2025 | 20:30:06

Ighli Tare ha parlato a Sky Sport prima di Milan-Lazio: “Sono stati quasi due decenni vissuti alla Lazio, anni bellissimi. Porto con me ricordi fantastici, abbiamo vinto e gioito tanto. Rimarrà sempre una parte di cuore: tanti anni vissuti bene. Sono molto emozionato ma appena inizia la partita tiferò per il Milan. Maignan sta bene, sta come noi pensavamo che poteva essere: sta facendo un ottimo campionato insieme. All’inizio della stagione abbiamo fatto un patto insieme, stiamo andando avanti senza metterci pressione l’uno all’altro. C’è serenità, oggi ci concentriamo sulla partita e poi vedremo come andranno le cose. Abbiamo analizzato a lungo la stagione scorsa. Abbiamo cercato di portare giocatori di grande personalità, che potevano dare impatto importante alla squadra. Il suo impatto è stato devastante, anche per noi. Una bellissima scoperta ma conoscendolo da vicino, come uomo e professionista, non è una sorpresa. Gioisce come un bambino e prepara ogni partita in maniera maniacale. Spero potrà ancora giocare con noi. Ha un’opzione per un altro anno ma siamo rimasti insieme che decideremo con grande serenità il suo percorso”.

