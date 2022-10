Tare: “Con Immobile perdiamo il miglior attaccante della Serie A. Mercato? Ci sono ragionamenti fatti in estate”

Nel pre partita di Atalanta – Lazio, ai microfoni di Dazn è intervenuto Igli Tare, ds del club romano.

Queste le sue parole: “La Lazio senza Immobile perde tanto perché è il capitano, perde il miglior attaccante della Serie A, ma nello stesso momento ci sono tanti giocatori che possono dare un contributo altrettanto importante come Ciro. Sperando stasera di fare una grande prestazione, anche chi cercherà di giocare al suo posto”

Sul mercato: “Se l’assenza di Immobile è stato uno spunto per parlare di un attaccante in arrivo? No,perché abbiamo fatto dei ragionamenti in estate di un certo tipo. Abbiamo fatto un progetto sul quale abbiamo avuto idee chiare e poi come ogni anno a metà novembre ci siederemo insieme con allenatore e presidente, per valutare cosa serve e cosa non. Non è un qualcosa che è nuovo per noi”

Foto: twitter Lazio