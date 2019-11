Tare: “C’è ancora speranza, chi gioca oggi darà il massimo. Adekanye si sta ambientando”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro il Cluj: “La speranza è l’ultima a morire. Abbiamo una minima possibilità e dobbiamo sfruttarla. Sono tutti giocatori motivati per far vedere che meritano la maglia. Adekanye? È un giocatore giovane, non abbiamo fretta. Ha un contratto di cinque anni, dobbiamo inserirlo pian piano. Ha imparato la lingua, queste esperienze come quelle di stasera lo aiuteranno tanto. Ha caratteristiche interessanti”.

Foto: Lazio sito ufficiale