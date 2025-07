Tare: “Allegri porterà esperienza e mentalità, scelta condivisa con la società”

07/07/2025 | 13:07:20

Il nuovo ds del Milan Ighli Tare ha parlato in conferenza stampa, motivando la scelta di portare Allegri sulla panchina rossonera: “Colgo subito l’occasione per ringraziare lui e il suo staff per il grande entusiasmo mostrato. In lui abbiamo visto una figura in grado di portare grande esperienza e mentalità, è stata una scelta condivisa con la società”.

FOTO: X Milan