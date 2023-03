Tare: “Abbiamo un solo risultato, non ci sono discussioni”

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l’AZ Alkmaar: “Siamo concentrati. Abbiamo parlato molto in questi giorni con la squadra, sappiamo che abbiamo solo un risultato. Non ci sono discussioni. Per andare avanti dobbiamo vincere e dobbiamo recuperare quanto perso all’andata a Roma”.

Poi è tornato sulla gara di andata: “E’ l’approccio della gara deve essere quello dei primi 20 minuti dove eravamo sul pezzo, siamo andati in vantaggio e poi dal 20′ in poi è stata un’altra gara. A volte abbiamo parlato di sbagliare gli approcci delle gare, soprattutto quando giochi in Europa il livello è molto alto e non si possono fare certi errori”.

Foto: Twitter Lazio