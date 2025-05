Tare: “Abbiamo l’obiettivo di tornare a essere protagonisti in Italia e in Europa”

Il nuovo Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare, ha parlato delle sue prime emozioni dopo la firma con il Milan.

Queste le sue parole al sito ufficiale del club: “Entrare a far parte di un Club come il Milan è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Ringrazio la società per avermi affidato questo incarico. La società conosce la mia grande determinazione e la mia volontà di far bene mettendo tutta la mia esperienza al servizio di un grande Club che ha l’obiettivo assoluto di tornare a essere protagonista in Italia e in Europa”.

Foto: X Milan