Tardelli: “Vlahovic è in difficoltà dal punto di vista psicologico”

Marco Tardelli alla Gazzetta dello Sport ha analizzato la difficile situazione di Dusan Vlahovic: “Io credo che Dusan sia appunto in difficoltà dal punto di vista psicologico. E poi ha sofferto di pubalgia, che è una cosa seria e fastidiosa. La sua presenza fisica, rispetto ai tempi della Fiorentina, è notevolmente diminuita. Mi auguro che Milik sia il sostituto di Vlahovic e non viceversa, anche in futuro”.

Foto: tardelli-twitter-personale