Tardelli sulla Juventus: “Vlahovic acquisto importante ma c’è bisogno anche di altro”

Marco Tardelli, attraverso un intervento alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della Juventus e del colpo Vlahovic: “Lo vedo ancora come un compagno di squadra. Sa gestire benissimo e per un allenatore è fondamentale. Ci sono 25 giocatori, non possono mai essere tutti contenti. Cerca di essere onesto con tutti. In campo se ci divertiamo così è grazie a lui. Ha tenuto la base di Conte, importante perché ha cambiato la mentalità dei giocatori, ma Inzaghi la porta avanti con i suoi metodi. Rispetto a quando c’era Lukaku il gioco è diverso. Negli ultimi due anni l’Inter giocava più in contropiede, quest’anno tutti si divertono di più, dentro e fuori. Io sono uno che sa giocare il pallone e non guarda solo al gol. Dicono che devo segnare di più, ma se non lo faccio e vinciamo è bello lo stesso. Dybala? Uno come Dybala non è mai di troppo ma deve dare quello che ha, dimostrare di valere quello che chiede. Il contratto è un discorso a parte: se la vedranno la Juve e il suo procuratore e la Juve non rinnoverà se penserà che le richieste siano eccessive. Però ultimamente Dybala non è stato il leader di cui la Juve ha bisogno: troppo discontinuo, condizionato non so se dal Covid o dalla vicenda del suo rinnovo. Neanche Ronaldo prendeva i compagni per mano, però faceva 30 gol”.

FOTO: Twitter Tardelli