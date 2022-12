Tardelli sentenzia: “Come Maradona non c’è nessuno”

Il dibattito Maradona-Messi farà sempre discutere, anche dopo un Mondiale vinto da Messi e basta. Tardelli, ex calciatore, ha parlato di Maradona e del paragone con la Pulce, esprimendo il proprio consenso a favore di Diego: “Maradona rimane inarrivabile tanto quanto Pelé. Ognuno è fuoriclasse del proprio tempo e Messi vincendo ha dimostrato di essere il fuoriclasse di questa epoca. L’ho visto più leader rispetto ad altre volte. Sentiva il peso di dover vincere il Mondiale ma non di essere come Maradona. I paragoni non hanno alcun senso. E’ stato il capitano perfetto”.

Foto: Twitter Tardelli