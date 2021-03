Tardelli: “Ormai soltanto l’Inter può perdere questo scudetto. E non credo lo farà”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli, ex allenatore e ora opinionista, ha parlato della lotta scudetto, che vede l‘Inter con un vantaggio ormai irrecuperabile per le altre, Juve compresa.

Queste le parole dell’ex centrocampista: “Questo campionato può perderlo soltanto l’Inter. Ma non lo farà. Decisive le Coppe? Molto. Questa è una stagione atipica, durissima. Di fatto si gioca ogni tre giorni, a volte non vengono a mancare soltanto le energie fisiche ma anche la capacità di concentrarsi. La Juve ora è fuori dalla Champions e può concentrarsi sullo Scudetto, ma penso sia troppo tardi. Pure che le vinca tutte da qui alla fine, penso che non riuscirà a riprendere l’Inter. Il Milan? Va solo elogiato, sono stati bravi fino ad ora, hanno fatto sognare i tifosi, ma l’obiettivo è fare quarti. Ora stanno pagando le tante gare giocate, non è semplice, hanno iniziato da fine agosto con i preliminari di Europa League e inoltre nel momento chiave della stagione hanno avuto una serie di infortuni che li hanno fermati”.

Foto: Twitter personale