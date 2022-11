Tardelli: “La Juventus è stata brava a lanciare i giovani nell’emergenza, può arrivare tra seconda e quarta”

L’ex centrocampista della Juventus e della nazionale italiana ha parlato del momento della squadra di Allegri in una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: “La società è stata brava a lanciare i giovani nell’emergenza, piò arrivare tra seconda e quarta. Ma qualcosa andrà comunque cambiato. Il Napoli oggi non ha rivali, ma i bianconeri sono in ripresa grazie ai giovani ed a un ritrovato Rabiot. La squadra di Allegri sembra aver ritrovato la strada, ha vinto finalmente uno scontro diretto. Può mettere il fiato sul collo alla capolista se trova continuità, anche se resta difficile raggiungere la squadra di Spalletti.”

Foto: Twitter personale