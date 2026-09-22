Tardelli: “La curva della Juventus? Uno dei punti più bassi mai toccati, all’ignoranza non c’è mai fine”

22/09/2026 | 13:00:31

Intervistato da La Gazzetta dello sport Marco Tardelli è tornato sul caso della curva della Juventus girata durante il minuto di raccoglimento per Mazzola: “Faccio fatica ad accettare ciò che è accaduto… abbiamo toccato uno dei punti più bassi mai toccati. Difficile dare una spiegazione ai fatti di domenica. O, meglio, l’unica mi porta a dire che all’ignoranza non c’è mai fine: la voglia di conoscere o la curiosità non trovano più posto. Che può fare la Juventus? Chi deve decidere gli strumenti li ha già… e, poi, il resto dello stadio, la stragrande maggioranza dei presenti si è immediatamente dissociata da chi ha voluto macchiare il minuto di silenzio. Nel nostro mondo serve parlare anche di storia, del passato, dell’esempio di uomini come Mazzola. Altrimenti non c’è futuro se non diamo peso e valore a ciò che è stato vissuto”.

foto x tardelli