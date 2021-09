Tardelli: “Italia in crisi? Assolutamente no. Mancini ritroverà il gol”

Marco Tardelli, campione del Mondo 1982 con la Nazionale, ha parlato a “Il Messaggero” in merito al problema di astinenza degli Azzurri, ammettendo come non ci sia da preoccuparsi e non sia un’Italia in crisi.

Queste le sue parole: “Italia in crisi? No assolutamente. Abbiamo pagato una disattenzione con la Bulgaria e con la Svizzera ci è mancato solo il gol. Magari davanti abbiamo qualche problema, Mancini troverà una soluzione. E’ un momento così, anche la Francia viene da diversi pareggi. I calciatori vengono da due stagioni logoranti e dagli Europei e stanno faticando a ritrovare la forma giusta. Jorginho? Non discutiamo pure lui”.

Foto: Twitter personale