Tardelli: “Centrocampo Juve, salvo solo Bentancur. Servirebbe Barella”

Marco Tardelli, eroe della partita contro la Germania Ovest della finale di Spagna ’82, ed ex Juventus, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato dei problemi stagionali dei bianconeri. Queste le sue parole: “L’ho sempre detto che la Juve ha delle difficoltà a centrocampo: è il reparto che dovrebbe proteggere la difesa e aiuta l’attacco, se manca quello, o ha limiti di qualità o fisicità il risultato è quello che abbiamo visto in questa stagione. Bentancur l’unico che salverei, ma servono due innesti. Locatelli? Un buon giocatore, ma servirebbe uno alla Barella. Secondo me il problema principale è stata la qualità, elemento fondamentale in mezzo al campo: non credo che al momento la Juve abbia un centrocampo di grandissima qualità. Punti di forza ne vedo pochi… il maggior punto debole è l’assenza di un regista come Pirlo, in grado di dettare i tempi, quando tenere la palla e quando darla, sapeva lanciare e giocare corto. Un giocatore con queste caratteristiche oggi manca alla Juve, ed è un’assenza molto pesante”.

Foto: Twitter personale