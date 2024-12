Taranto, sfuma la cessione ad Apex Capital Group. Il comunicato

“Il Taranto Football Club 1927 comunica che, alla luce del mancato rispetto dei termini del preliminare sottoscritto tra le parti circa le obbligazioni assunte dalla Apex Capital Global e nonostante le molteplici richieste trasmesse alla stessa circa chiarimenti e determinazioni che hanno provocato di fatto, un aggravio della situazione sportiva oltre che organizzativa del Club, la società non ha mai ricevuto risposta. Il socio di maggioranza, che aveva già comunicato il proprio disimpegno economico finanziario da Agosto 2024 e che ad oggi, per effetto del preliminare su citato, sarebbe dovuto essere fuori dalla compagine societaria, sta vagliando tutte le strade possibili per mettere in sicurezza il club e salvaguardane il titolo sportivo. Seguiranno comunicazioni in aggiornamento”.

Con il seguente comunicato, il Taranto rende noto che la cessione ad Apex è ufficialmente sfumata. Il gruppo americano non ha rispettato i termini preliminari concordati tra le parti.

Foto: Sito Taranto