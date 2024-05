Taranto, respinto il ricorso contro le due giornate a porte chiuse per la prossima stagione

Il Taranto ha visto rigettarsi il ricorso contro le due giornate a porte chiuse assegnategli dal Giudice Sportivo dopo l’ultima gara dei playoff, per i fumogeni lanciati a Vicenza.

Di seguito il comunicato ufficiale:

“LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO II SEZIONE composta dai Sigg.ri: Pasquale Marino – Presidente Maurizio Borgo – Vice Presidente Carlo Buonauro – Componente (relatore) Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A. nell’udienza fissata il 30 maggio 2024, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo n. 0328/CSA/2023-2024, proposto dalla società Taranto F.C. 1927 S.r.l. in data 24.05.2024, avverso la sanzione dell’obbligo di disputare due gare casalinghe a porte chiuse ed € 15.000,00 di ammenda inflitta alla reclamante, in relazione alla gara Primo Turno Play Off Nazionale L.R. Vicenza/Taranto del 18.05.2024; uditi l’Avv. Fabio Giotti per la reclamante e il Sig. Vittorio Galigani Procuratore Speciale della società; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Respinge il reclamo in epigrafe ed, in parziale riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 20.000,00, confermando nel resto. Dispone la comunicazione alla parte con Pec”.

