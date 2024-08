Taranto, Lucchesi: “Sto facendo di tutto per far tornare Capuano. La società non rischia il default”

Il nuovo direttore generale del Taranto Fabrizio Lucchesi, ufficializzato poco fa, ha parlato ai microfoni di Antenna Sud: “Il mio ruolo sarà quello di gestire questo momento particolare della società, il presidente Giove rimane proprietario del club ma non sarà più presente nella vita societaria. Quindi dovrò prendere questa società e rimetterla in navigazione. Oggi non abbiamo più un socio finanziatore che mette denaro, la società dovrà vivere di ciò che produce. Poi appena tornerà in navigazione, vedremo se ci sarà la possibilità che arrivi un compratore che subentri: il mio compito dovrebbe finire proprio in quel momento. Quindi faremo una squadra che si sostiene, ricorreremo ai giovani per far minutaggio, l’obiettivo sportivo sarà quello della salvezza, sarà dura anche perché partiremo da una penalizzazione. Capuano? E’ il primo problema sportivo che dovrò affrontare, l’ho chiamato, sto facendo di tutto per farlo tornare, spero che guarisca presto. Se non torna, dovremo trovare un altro allenatore perché intorno al tecnico dovremo iniziare la ricostruzione. Ad oggi non ci sono le condizioni per vendere perché non c’è nessun compratore. Non mi risulta che ci sia nessuna offerta vera. Le squadre non si comprano il 15 di Agosto ma si comprano prima. Questa comunque, non è una società che rischia il default”.

