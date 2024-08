Taranto, in Coppa con il Benevento un mix tra prima squadra e Primavera. E senza Capuano…

Continua la querelle in casa Taranto, in attesa di capire cosa sarà del futuro del club ionico. Orfana di Eziolino Capuano e Cosimo Zangla, ufficialmente ammalati, la squadra si allena allo stadio Iacovone agli ordini di Michele Cazzarò, il quale guiderà il Taranto nella sfida di Coppa Italia di Serie C con il Benevento, in programma domenica 11 agosto: al Vigorito scenderà in campo una formazione che sarà un mix tra prima squadra e Primavera.

Foto: Instagram Taranto