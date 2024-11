Causa il mancato pagamento, entro il termine del 1° agosto 2024, degli emolumenti in favore dei tesserati, il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al Taranto (Girone C di Serie C) 4 punti di penalizzazione. Alla penalità nei confronti del club, il TFN aggiunge 4 mesi di inibizione per Massimo Giove e Salvatore Alfonso, presidente e amministratore delegato della squadra pugliese.

Foto: Sito Taranto