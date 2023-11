Tarantino: “Seconda squadra per l’Inter in Serie C? Ipotesi su cui stiamo lavorando”

Dopo Juventus e Atalanta, anche l’Inter sta pensando di creare una seconda squadra. Una presa di posizione in merito arriva dal responsabile del settore giovanile nerazzurro Massimo Tarantino che ha parlato tramite Radio Serie A TV: “L’Inter ha sempre in mente la possibilità di migliorare il percorso formativo dei propri ragazzi, ma le seconde squadre sono uno step impegnativo, la Serie C la conosciamo bene. Nel momento in cui l’Inter avrà l’opzione, la si prenderà in considerazione. Fa parte del DNA del club mettere a disposizione il meglio”.

Oltre all’Inter, anche il Sassuolo stava lavorando per il progetto squadra B, da inserire in Lega Pro.

Foto: twitter Inter