Tarantino (Resp. Sett. Giov. Inter): “Under 23? Progetto non semplice ma anche noi in futuro scenderemo in campo”

Massimo Tarantino, Responsabile del Settore Giovanile dell’Inter, presente al Festival della Serie A a Parma, ha parlato dal palco di tanti temi legati ai giovani ai media presenti.

Queste le sue parole: “Il livello prima squadra è così alto che è difficile per un nostro giovane inserirsi a breve in prima squadra ma ci sono comunque giocatori con potenzialità per fare carriere di buon livello”.

Prosegue parlando delle Under 23: “Tutti i grandi club ce l’hanno in testa e tra questi anche l’Inter rifletterà per capire quando è il momento più opportuno. È un progetto non semplice ma ho la convinzione che nel prossimo futuro anche l’Inter allestirà una Under23”.

Foto: Screen Inter