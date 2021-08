Tar del Lazio: la decisione sulla vicenda Chievo arriverà soltanto domani

Arriverà soltanto domani la decisione del Tar del Lazio su ricorso presentato d’urgenza dal Chievo in merito all’esclusione dal prossimo campionato di Serie B. Inizialmente la sentenza era attesa per la serata di oggi, ma quasi sicuramente bisogna ancora pazientare. Ricordiamo che il collegio di garanzia del CONI aveva escluso il club di Campedelli dal prossimo campionato di Serie B, ma contemporaneamente l’ammissione del Cosenza non era stata formalizzata dalla FIGC. Bisognerà ancora attendere.

Foto: Twitter Chievo