Tapiro d’oro a Ibrahimovic dopo la sconfitta nel derby: “Commesso tanti errori, ma ci riprenderemo”

Un altro “Tapiro d’oro” per Zlatan Ibrahimovic, il sesto della sua lunga carriera. Il 39enne svedese ha ricevuto il simpatico oggetto “cult” che “Striscia la notizia” riserva a chi è protagonista di una giornata no. Intercettato a Milano da Valerio Staffelli, il fuoriclasse del Milan ha parlato del derby perso 3-0 con l’Inter: “È stata dura. Abbiamo commesso tanti errori, ma ci riprenderemo. Alla prossima partita vado con il Tapiro, magari porta fortuna”.

Secondo Tapiro d’Oro in pochi mesi dunque per Ibra, dopo quello ricevuto per polemica nei confronti del videogioco Fifa in merito allo sfruttamento dei diritti d’immagine dei calciatori.

Foto: Twitter milan