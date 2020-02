Tapiro d’oro a Ibra: “Normale essere arrabbiati dopo il derby. Milan? Qui sto bene”

Tapiro d’Oro a Zlatan Ibrahimovic. Dopo la sconfitta nel derby contro l’Inter, l’attaccante svedese del Milan è stato raggiunto dai microfoni di Striscia la Notizia (in onda stasera). Queste le sue parole: “Se non vinci la partita è normale essere arrabbiati. Ho troppa passione per il calcio e volevo giocare in Italia. Sto bene qua. La prossima partita andrà meglio”, l’anticipazione delle dichiarazioni di Ibra.

Foto: Twitter ufficiale Inter