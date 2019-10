Tapiro d’Oro ad Antonio Conte dopo la sconfitta di ieri sera contro la Juve. Il tecnico dell’Inter ha parlato così ai canali Mediaset: “Abbiamo perso, loro si sono dimostrati una squadra molto forte. Se voleva essere il Conte di Montecristo per vendicarmi della Juve? Non ho bisogno di nessuna vendetta. Ora lavoriamo per far andare bene le cose”.

Foto: Twitter ufficiale Inter