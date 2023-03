Tanto Torino, poco Bologna: 1-0 all’intervallo. A segno Karamoh

Si chiude con il Torino in vantaggio per 1-0 la prima frazione di gioco allo Stadio Olimpico Grande Torino. Meglio i granata dei rossoblu, la squadra di Thiago Motta non è mai riuscita a rendersi pericolosa in avanti. Il primo squillo degli uomini di Juric. Dopo aver “parato” la conclusione di Miranchuk, Yann Karamoh porta in vantaggio il Torino al 22′: palla di Sanabria per il francese che evita l’intervento di tre difensori rossoblù e poi ti punta beffa Skorupski. Termina così 1-o la prima frazione di gioco, il Bologna dovrà fare di più

Foto: Twitter Torino