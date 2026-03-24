Tanti top club su Casemiro, c’è anche l’Inter

24/03/2026 | 19:30:50

Casemiro lascerà il Manchester United a fine stagione, Globo Esporte riporta che anche l’Inter è finita sulle tracce del centrocampista brasiliano. L’ex Real ha il contratto in scadenza a giugno e, a 34 anni ma fin qui autore di una stagione di alto livello (7 gol in 30 presenze) è pronto per nuove avventure. Casemiro è nel mirino di diverse squadre europee di alto livello, come l’Inter in Italia, ma anche da club provenienti dall’Arabia Saudita e degli Stati Uniti. Lui e la sua famiglia stanno valutando le mosse in vista dell’estate.

Foto: Instagram Casemiro