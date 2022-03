Tanti positivi e nessun negativizzato: la Turris chiede il rinvio della gara contro la Virtus Francavilla

Il Covid continua a colpire il mondo della Serie C, con la Turris che da tempo fa i conti con un focolaio all’interno della sua rosa. Dal momento che, a seguito del ciclo di tamponi effettuato nelle ultime ore, non si sono registrate negativizzazioni, la società corallina avrebbe chiesto il rinvio della partita contro la Virtus Francavilla in programma domani.

Di seguito il comunicato: “Ss Turris Calcio comunica che, all’esito dei nuovi test effettuati ai soggetti del gruppo squadra risultati positivi al virus Sars-Cov-2, non sono state riscontrate negativizzazioni tra i calciatori interessati che restano, dunque, in isolamento. Alla luce del numero di positivi tuttora rilevato all’interno del solo “gruppo atleti”, la società, in ottemperanza alle prescrizioni del comunicato Lega Pro numero 180/L del 19 gennaio 2022, si è attivata per richiedere il rinvio anche del recupero di campionato Turris-Virtus Francavilla fissato per giovedì 31 marzo”.

Foto: Twitter Lega Pro