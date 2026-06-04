Tanti gol, assist e qualità: i numeri di Greenwood, il prescelto di Gasperini

04/06/2026 | 11:15:39

Il nome di Greenwood è particolarmente caldo in casa Roma. Per Gasperini è un profilo top come esterno offensivo perché ha nella gambe gol e assist, ha personalità e una tecnica sopraffina, in Italia potrebbe esserci la sua consacrazione definitiva. Nell’ultima Ligue 1 ha totalizzato 16 gol e 6 assist in 31 presenze, un’annata di grande livello e che ha visto il talento ex Manchester United chiudere con una media stagionale tra le migliori del massimo campionato francese.

Foto: Instagram OM