Tanta intensità, poche emozioni: reti inviolate tra Torino e Bologna

Regna l’equilibrio allo Stadio Olimpico Grande Torino: 0-0 tra i granata di Ivan Juric e il Bologna di Thiago Motta. Nella prima frazione di gioco Torino si è fatto preferire al Bologna, colpendo anche una traversa con il colpo di testa di Sanabria. La risposta degli emiliani è arrivata al 38′ con il tentativo dalla distanza di Aebischer passa molto vicino al palo della porta difesa da Milinkovic-Savic. La ripresa non cambia canovaccio. Di fatto Milinkovic-Savic non fa una parata, mentre Skorupski deve salvare su Ilic. Il serbo si trova il pallone dell’1-0 sul destro, ma incrocia e lascia la possibilità di intervenire al portiere polacco. Nuovo rimbalzo per Zapata e stavolta è Sanabria a difendere su di lui. Termina così 0-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino, granata e rossoblu si dividono la posta in gioco. Un pareggio dal peso specifico diverso: i felsinei si godono il pareggio, avvicinandosi ulteriormente alla zona Champions, I granata, invece, vedono sempre più lontano il sogno Europa.

Foto: Instagram Torino